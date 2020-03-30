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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
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Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в ЛНР

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили медики самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Об этом сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко в эфире телеканала "Луганск 24" в понедельник. Он отметил, что медики ЛНР проводят исследования у пациентов с подозрением на коронавирус с "подтверждением".

"То есть, по одному исследованию мы не можем ставить диагноз. Первое исследование - это скрининговое исследование, которое дает высокую степень вероятности того, что, по всей видимости, данный пациент инфицирован. И после этого проводится второе исследование на следующем поколении тест-систем и идет уже подтверждение. Или неподтверждение", - пояснил Докашенко.

По его словам, зафиксированный случай заболевания коронавирусом является завозным с территории иностранного государства. "Мы ему (пациенту - ИФ) провели два вида исследований. И так же будет проводиться по всем гражданам, где у нас будет первый положительный тест, мы так же будем проводить второй тест и будем определяться с диагнозом", - добавил главврач Луганской СЭС.

ЛНР Дмитрий Докашенко

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