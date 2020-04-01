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Часть наблюдателей ОБСЕ покинули ДНР и ЛНР

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине из-за коронавируса перевела некоторых наблюдателей из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, сообщила пресс-служба миссии. Она назвала это временной мерой.

Пандемия коронавируса

Миссия заверила, что делает все, чтобы снизить риски заражения как для своих сотрудников, так и для местного населения. В том числе она операционные процедуры, чтобы ее наблюдатели могли продолжить необходимое патрулирование и мониторинг.

Накануне в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у женщины, которая побывала в Москве. 30 марта еще один случай заражения подтвердился в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Наблюдатели миссии работают в Донбассе с 21 марта 2014 года. Их туда направили по просьбе Украины и с согласия других стран-участниц ОБСЕ. Они не вооружены, присутствуют в зоне мониторинга постоянно и должны сообщать о любых нарушениях и способствовать диалогу конфликтующих сторон.

ЛНР ДНР Донбасс Украина ОБСЕ

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