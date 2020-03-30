Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

"Победа PGNiG. Арбитражный трибунал в Стокгольме объявил о снижении цены газа "Газпрома" для PGNiG", - говорится в заявлении польской стороны.

Однако в "Газпроме" пока не подтверждают оценку размера компенсации. В понедельник, 30 марта, "Газпром экспорт" получил решение Арбитражного трибунала в Стокгольме по данному делу, заявили в компании.

"В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно", - говорится в комментарии "Газпром экспорта".

Судебная тяжба между PGNiG и "Газпромом"

Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года. По оценке PGNiG, теперь она получит компенсацию переплаты от "Газпрома" с ноября 2014 по февраль 2020 года в размере $1,5 млрд. Суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности, цитирует Bloomberg заявление PGNiG.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

29 июня 2018 года трибунал принял промежуточное решение по делу. Польская компания заявила, что арбитры признали право PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал - Европа. Но в "Газпром экспорте" заметили, что трибунал не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой.

Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа - это цены на хабах. "Газпром экспорт" не согласилось с выводами арбитража о наличии у трибунала полномочий изменить формулу цены по собственному усмотрению и 1 октября 2018 года обратилось в шведский национальный суд с требованием об отмене первого арбитражного решения от 29 июня 2018 года.