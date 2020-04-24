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PGNiG обвинила "Газпром" в неисполнении решения Стокгольмского арбитража

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Польский газовый монополист PGNiG утверждает, что "Газпром", несмотря на принятое 30 марта решение Стокгольмского арбитража о пересмотре формулы цены, продолжает выставлять счета на старых условиях.

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В сообщении польской стороны говорится, что PGNiG попросила исправить выставленные счета, сославшись на то, что решение арбитража является окончательным и обязательным для сторон.

PGNiG считает, что формула контракта изменилась автоматически в момент объявления решения суда. PGNiG заявляет, что "своевременно и в полном объеме" оплачивает газ по новой формуле.

Польская компания назвала поведение "Газпрома" злоупотреблением доминирующим положением, напомнила о недавно урегулированном антимонопольном расследовании Европейской комиссии в отношении "Газпрома" и пригрозила, что думает о новой жалобы в ЕК.

Польша Газпром PGNiG

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