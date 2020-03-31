В США готовы широко применять "пятиминутные" тесты на наличие COVID-19

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп на ежедневном брифинге в Вашингтоне заявил, что США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые всего за несколько минут могут определить наличие у человека нового коронавируса.

"В последующие дни мы пойдем еще дальше... Речь о пятиминутном тесте, который очень точен", - сказал Трамп.

Данный тест был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представитель организации подчеркнул доступность нового метода диагностики. Результат проверки становится известен от пяти до 15 минут.

"Точно так же, как с тестом на грипп или стрептококк, вы идете к доктору, делаете тест и можете в течение нескольких минут получить результат", - объяснил он.

По его словам, такими тестами планируется снабдить центры по всей стране в ближайшее время. После столь быстрого тестирования "будет назначено необходимое лечение".

Представитель FDA отметил, что обычно разработка таких тестов занимает от 9 до 12 месяцев, однако в данном случае США же удалось достичь такого результата за несколько недель. Таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству частных компаний и государственных структур, отметил представитель FDA.

Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152631 случай заражения новым коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек.