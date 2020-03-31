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Трамп оценил вклад России в борьбу с коронавирусом в США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американский президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции по противодействию COVID-19, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием.

"Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово", - сказал Трамп, не вдаваясь в какие-либо подробности.

"У нас замечательные отношения со многими странами", - отметил он, подчеркнув: "Китай направил нам некоторые материалы, другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен".

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