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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:19Заразились
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Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тыс.

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 03:00 по московскому времени вторника в мире насчитывалось 766 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 36 832 человека, поправились более 186 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника по московскому времени достигло 782 365 человек, смертельных случаев - 37 582.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 161 297 инфицированных и 2 978 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро понедельника, в стране зарегистрировано 11 591 жертва инфекции и 101 739 больных.

В Испании зарегистрировано 85 195 случаев заболевания (скончались 7 340), Германии - 57 298 (455), Франции - 44 450 (3 024), Великобритании - 22 141 (1 408), Швейцарии - 15 475 (295), Бельгии - 10 836 (431), Нидерландах - 11 750 (864), Турции - 10 827 (168).

В материковом Китае, по данным на утро минувшего понедельника, зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Ганьсу).

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 304 человек, зарегистрировано 81 470 случаев заболевания.

В Иране насчитывается 41 495 больных и 2 757 скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

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