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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:19Заразились
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Всемирный банк спрогнозировал развитие экономики Китая на уровне 2,3% в 2020 году

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Всемирный банк заявил, что темпы развития экономики Китая из-за пандемии коронавируса могут в нынешнем году замедлиться до 2,3% против 6,1% в 2019 году.

В докладе банка прогнозируется, что Китай, вторая по величине экономика в мире, "будет демонстрировать замедление роста с 6,1% в прошлом году до 2,3% в этом году".

По самому негативному сценарию возможного развития событий рост экономики в Китае может почти остановиться, достигнув роста в 0,1%, считают эксперты банка.

В докладе говорится, что экономический рост в странах Восточноазиатского региона замедлится до 2,1% в 2020 году с 5,8% в прошлом при условии, что, как прогнозируется, восстановление мировой экономики произойдет этим летом.

Всемирный банк обязался предоставить финансовую поддержку в размере $14 млрд для укрепления возможностей развивающихся стран по противодействию распространения коронавируса, и предусматривает выделение еще $160 млрд в течение следующих 15 месяцев для защиты бедных и уязвимых слоев населения.

Китай Всемирный банк

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