Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата ООН до конца апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш вслед за властями США продлил меры социального дистанцирования для сотрудников Секретариата до конца месяца из-за распространения коронавируса.

"Проконсультировавшись со страшим руководящим составом, я принял решение о том, что текущие предписания о работе посредством телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 30 апреля 2020 года", - заявил в своем обращении к сотрудникам Организации Гутерриш, текст которого находится в распоряжении "Интерфакса".

Ранее президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля.

В середине марте Гутерриш сообщил, что сотрудники Секретариата ООН с 16 марта и до 12 апреля будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости.

Как сообщал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, число сотрудников Организации, зараженных вирусом, достигло 86.