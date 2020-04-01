Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 782 365+62 248

Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата ООН до конца апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш вслед за властями США продлил меры социального дистанцирования для сотрудников Секретариата до конца месяца из-за распространения коронавируса.

"Проконсультировавшись со страшим руководящим составом, я принял решение о том, что текущие предписания о работе посредством телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 30 апреля 2020 года", - заявил в своем обращении к сотрудникам Организации Гутерриш, текст которого находится в распоряжении "Интерфакса".

Ранее президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля.

В середине марте Гутерриш сообщил, что сотрудники Секретариата ООН с 16 марта и до 12 апреля будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости.

Как сообщал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, число сотрудников Организации, зараженных вирусом, достигло 86.

ООН коронавирус Антониу Гутерриш COVID-19

Новости по теме

Новости

Минюст США выявил у ФБР систематические ошибки в запросах на "прослушку"

Почти 650 случаев коронавируса подтверждено на Украине

Что произошло за день: вторник, 31 марта

Для конкурсантов отмененного "Евровидения" проведут спецшоу

В Великобритании число скончавшихся от коронавируса за сутки подскочило вдвое

В Грузии ввели сухой закон

В Грузии ввели сухой закон

Граждане РФ, которые не могут вернуться на родину, получат материальную поддержку

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек

Лукашенко заявил, что массовая изоляция во время пандемии "убивает людей"

Лукашенко заявил, что массовая изоляция во время пандемии "убивает людей"

В Витебске более десятка врачей заразились коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');