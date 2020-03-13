Обобщение: Коронавирус прописывает миру режим самоизоляции

Очередь в супермаркет в Милане Фото: EPA/Vostock-phot

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В пятницу, 13 марта, коронавирус добрался до самых укромных уголков Земли - Кении, Гваделупы и Каймановых островов. На фоне распространения опасной инфекции власти закрывают границы, компании переходят на удаленный режим работы, отменяются знаковые спортивные соревнования. Одним словом, мир переходит на режим самоизоляции.

В России новые случаи и новые источники инфекции

В России в пятницу число зарегистрированных официальных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 выросло сразу на 11 - с 34 до 45. Пять новых диагнозов было поставлено в Москве, три - в Санкт-Петербурге, по одному новому случаю зафиксировано в Ленинградской, Московской областях и Пермском крае.

При этом впервые вирус был завезен в Россию из Франции и Австрии. До 13 марта все случаи коронавирусной инфекции в России были связаны с Китаем и Италией ("неофициальные" случаи - также с Японией). По данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 был поставлен двум гражданам Китая, остальные 32 случая из 34, по данным на вечер 12 марта, были выявлены у 31 гражданина РФ и одного гражданина Италии; все 32 в последнее время посещали Италию.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) из-за COVID-19 намерен отменить "Неделю российского бизнеса", которая была запланирована на 16-20 марта, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. В рамках мероприятия проходит съезд РСПП, который традиционно посещает президент России Владимир Путин.

Банк ВТБ начал проверять температуру своих клиентов в Москве. По сообщению пресс-службы банка, измерение будет проводиться бесконтактным способом. Если у кого-то обнаружится жар, клиенту предложат вернуться домой и вызвать врача.

Российские компании по доставке еды, нагрузка на которые может возрасти из-за помещения россиян в "добровольную самоизоляцию" на дому, готовы приносить заказ "бесконтактным способом". Так, в приложении Delivery Club появилась функция "бесконтактной доставки": в этом случае курьер оставит заказ у двери, отойдет от нее на три метра и позвонит пользователю по телефону, сообщили в пресс-службе компании.

Несколько российских регионов вслед за Москвой объявили об ограничении массовых мероприятий. Так, в Санкт-Петербурге запрещены массовые мероприятия численностью более 1 тыс. человек с 16 марта до 30 апреля, в Ленинградской области - более 300 человек. В Татарстане принято решение перенести крупные зрелищные мероприятия или проводить их без зрителей, в Ульяновской области отменен большой митинг-концерт к годовщине воссоединения Крыма с Россией 15 марта.

В мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о перемещении эпицентра пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в европейские страны. "Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Женеве. По его словам, теперь на европейские страны проходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.

Гебрейесус сообщил, что, по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Тем временем правительство Чехии объявило, что в связи с угрозой заболевания с 16 марта вступает в силу полный запрет на въезд и выезд из страны. "В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую республику, и в то же время (запрещаем - ИФ) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Франция со следующей недели закрывает учебные заведения по всей стране, как минимум, до начала апреля. Примеру соседа последовала Германия, где по состоянию на пятницу количество зараженных увеличилось до 3116.

В эти незапланированные каникулы школьники не смогут посетить парки развлечений компании Disney. Так, Walt Disney Co. объявила о временном закрытии своих парков развлечении во Франции и США. В частности, парк Disneyland Resort в Калифорнии будет закрыт с 14 марта до конца месяца, а Walt Disney World Resort во Флориде и Disneyland в Париже приостановят работу в воскресенье 15 марта. Приостанавливается отправление круизов Disney Cruise Line.

В пятницу стало известно, что очередным высокопоставленным чиновником, которого не пощадил коронавирус, стал глава МВД Австралии Питер Даттон. "Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле. Я тут же связался с департаментом здравоохранения штата Квинсленд и затем прошел тест на наличие коронавируса COVID-19, тест оказался положительным", - признался Даттон.

Как сообщают американские СМИ, на прошлой неделе Даттон провел встречу с дочерью президента США Иванкой Трамп, генпрокурором США Уильямом Барром и другими представителями Белого дома. Контактировавшие с австралийским министром официальные лица пока здоровы.

Одной из наиболее неблагополучных стран по коронавирусу наряду с Италией остается Иран. Оттуда в пятницу пришли сообщения, что за сутки коронавирус унес жизни 85 человек, таким образом, число жертв достигло 514. Кроме того, выявлено 1289 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных на данный момент составляет 11 тыс. 364 человека.

Первые случаи заражения в пятницу зафиксированы в Кении, французской заморской территории Гваделупе и на Каймановых островах.

Коронавирус вынудил руководство четырех крупнейших международных организаций в Вене предписать своим сотрудникам работать удаленно вплоть до 3 апреля, об этом написал постпред РФ при организациях в Вене Михаил Ульянов. На работу, по словам Ульянова, будут приходить только те, "чья деятельность имеет критически важное значение". В Венском международном центре, в частности, расположены такие организации, как МАГАТЭ, Управление ООН по вопросам космического пространства, организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, организация ООН по промышленному развитию и другие.

В пятницу стало известно о первой жертве коронавируса на Украине: скончалась инфицированная COVID-19 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область). Она вернулась из Польши 1 марта. Утром 13 марта ее состояние ухудшилось, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, но она умерла.

В Казахстане в пятницу зафиксировали четыре случая заболевания коронавирусом, в Армении заражены восемь человек. В Азербайджане зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19, лечение проходят 15 человек. Из них девять являются гражданами страны, по одному - России и Германии. В Белоруссии число больных выросло до 27 человек. В Грузии COVID-19 инфицированы 25 человек. В Молдавии подтверждено шесть случаев коронавируса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить зарубежные служебные командировки госслужащим и должностным лицам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства. С 13 марта на обязательный 14-дневный карантин в Казахстане будут помещать владельцев служебных и дипломатических паспортов, прибывших из Ирана, Италии, Китая и Южной Кореи. Духовное управление мусульман Казахстана приняло решение с 20 марта временно отменить проповеди в мечетях перед пятничной молитвой из-за угрозы распространения коронавируса. Верующие должны приходить в мечеть в масках, а после намаза им не рекомендуется пожимать друг другу руки.

Кабинет министров Украины временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения, однако оставил возможным возврат граждан Украины и въезд лиц с удостоверением о временном проживании.

Правительство также дало протокольное поручение таможенной службе остановить экспорт средств индивидуальной защиты.

Спорт

В пятницу продолжилась череда отмен различных спортивных соревнований. Союз европейских футбольных ассоциаций 13 марта отложил проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на следующую неделю. О новых датах отложенных матчей будет сообщено позднее.

Совет директоров французской профессиональной футбольной лиги в целях борьбы с инфекцией приостановил турниры Лига 1 и Лига 2. Примеру французских коллег последовала Английская премьер-лига, которая взяла пазу до 4 апреля. Это начинание было поддержано футбольными властями Германии: матчи Бундеслиг 1 и 2 приостановлены до 2 апреля.

На неопределенный срок приостановлены все футбольные турниры в Шотландии, а руководители футбольных федераций Армении и Казахстана приняли решения проводить ближайшие матчи без зрителей.

Из-за коронавируса, выявленного в команде McLaren, организаторы стартового этапа нового сезона "Формулы-1" Гран-при Австралии, который должен был пройти 14-15 марта в Мельбурне, приняли решение отложить гонку.

Позднее еще одна европейская федерация заявила о приостановлении всех турниров под своей эгидой - Европейская федерация волейбола. Проведение соревнований приостановлено до 3 апреля. Исключение составят полуфинальная серия между новосибирским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", которые сразятся 19 марта в Новосибирске и 26 марта в Санкт-Петербурге.

Баскетбольная Единая Лига ВТБ в пятницу также сообщила о приостановке матчей сезона-2019/2020.