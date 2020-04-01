Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Китайские медицинские власти предупреждают об опасности, которую в настоящее время представляют зараженные коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.

Накануне, 31 марта, на брифинге в пресс-канцелярии Госсовета КНР было объявлено, что данные о таких выявленных случаях будут ежедневно публиковаться Государственным комитетом здравоохранения Китая с 1 апреля.

Эксперты отмечают, что китайские власти в полной мере подготовились к такому развитию событий. Предусмотрено, что все люди с выявленной бессимптомной инфекцией будут госпитализироваться, а все, с кем они контактировали, будут находиться на карантине под наблюдением медиков в течение 14 дней.

За минувший вторник, 31 марта, как сообщил китайский Госкомздрав, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания.

Накануне сообщалось, что, по состоянию на 24 марта в стране зафиксирован 1 тыс. 541 бессимптомный случай заболевания, из них 205 - ввезенных из-за рубежа.

Ранее китайские вирусологи предупреждали, что такие больные являются переносчиками инфекции и потенциально могут стать очагами новой волны эпидемии.