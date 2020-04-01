Эрдоган и Путин обсудили коронавирус и возвращение россиян из Турции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в среду обсудили в ходе телефонного разговора сферы возможного сотрудничества двух стран в борьбе с новым коронавирусом, информирует агентство "Анадолу".

"Эрдоган и Путин обменялись мнениями относительно сотрудничества в рамках борьбы с пандемией COVID-19, двусторонних отношений и региональной тематики", - пишет агентство в твиттере.

Сообщается, что лидеры двух стран в беседе обсудили, к каким методам борьбы с новым коронавирусом прибегли в Турции и России.

Главами государств также особое внимание было уделено взаимодействию в возвращении на родину находящихся в Турции российских граждан.

Лидеры продолжили "предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне". "Также затронута ливийская проблематика", - сообщили в пресс-службе.

"Кроме того, обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - отмечается в сообщении.