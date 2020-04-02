В украинском Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Шесть сотен могил для возможного захоронения умерших от коронавируса подготовлено в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщил мэр украинского города Борис Филатов.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На городских кладбищах выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - написал Филатов в фейсбуке в четверг.

Он добавил, что все сотрудники моргов - судмедэксперты и санитары - обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, в ближайшее время будет запрещено делать вскрытие умерших с подверженным коронавирусом или подозрением на него. Тела из моргов будет выдавать в закрытых гробах. Число людей на похоронах также будет ограничено - не более одного человека на 10 кв. метров.

В Днепропетровской области по состоянию на 2 апреля зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом.