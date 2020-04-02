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Глава комитета врачей ЕС назвал "бессмыслицей" статистику Европы и Китая по пандемии

По словам Франка Монтгомери, "никто не знает точных цифр" по заразившимся и умершим

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери сомневается в точности числа заразившихся коронавирусом и умерших, которые сообщают китайские власти.

Пандемия коронавируса

"Эти цифры - бессмыслица. Но наши цифры - тоже бессмыслица, потому что никто не знает точных цифр. Но есть разница - мы думаем, что китайцы сознательно дают нам неверные цифры, поскольку у нас просто нет лучших", - сказал Монтгомери журналистам в Берлине в четверг.

Он похвалил меры, принятые в Германии по борьбе с вирусом министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном. "Йенс Шпан уже в середине января с помощью своих консультантов понял, что именно на нас надвигается, и начал очень хорошо работать над планами борьбы с пандемией и готовить больницы и врачей к тому, что произойдет", - уверен представитель комитета врачей ЕС. По его словам, Германия сегодня "максимально подготовлена" к пандемии коронавируса.

По данным газеты South China Morning Post на 2 апреля, число заразившихся коронавирусом в материковом Китае составило 83189 человек, из них 3318 умерло. В Германии диагноз подтвердился в 73522 человек, из них 872 умерли.

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