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Директор Petrobras усомнился в стабилизации спроса на топливо

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Исполнительный директор бразильской нефтяной компании Petrobras Кастелло Бранко считает, что переговоры о стабилизации мировых цен на нефть между нефтедобывающими компаниями не могут стабилизировать цену на топливо из-за падения спроса в условиях распространения коронавируса.

Во время онлайн-мероприятия, организованного бразильской брокерской компанией XP, Бранко заявил, что спор между Россией, не входящей в ОПЕК, и фактическим лидером группы, Саудовской Аравией, показал, что Организация стран-экспортеров нефти не имеет никакого среднесрочного или долгосрочного влияния на цены.

"Я искренне считаю, что этот спор между Россией и Саудовской Аравией - хотя рынки позитивно отреагировали на некоторые новости о том, что президент (США Дональд) Трамп вмешивается, стал бесполезным на фоне распространения кризиса (из-за коронавируса)", - сказал он.

"Цены на нефть низкие, потому что мировой спрос пошел вниз", - пояснил Бранко.

Petrobras

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