Число рабочих мест в США в марте упало впервые с 2010 года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рекордный по продолжительности период непрерывного роста занятости в США неожиданно подошел к концу в марте: число рабочих мест в американской экономике снизилось впервые с 2010 года - на 710 000 человек, свидетельствуют данные Минтруда.

Безработица в стране подскочила до максимальных более чем за 2,5 года 4,4% с 3,5% в феврале.

Мартовский отчет Минтруда США о безработице не отражает в полной мере ущерб, понесенный рынком труда из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку учитывает лишь первую половину месяца, и не учитывает последние две недели, в течение которых порядка 10 млн человек подали заявки на пособие по безработице, отмечают экономисты.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа рабочих мест в прошлом месяце на 100 000 и повышение безработицы до 3,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Мартовские данные о безработице в США указывают на старт рекордного спада на американском рынке труда, в результате которого экономика страны может за два месяца потерять все рабочие места, накопленные за последнее десятилетие, отмечают эксперты.

Многие сегменты экономики практически остановлены из-за пандемии коронавируса - от ресторанов до производственных предприятий и туризма, в связи с чем потери рабочих мест, вероятно, будут более существенными, чем в любой другой кризис, отмечавшийся в Штатах после Второй мировой войны, причем произойдут они в течение нескольких недель, а не лет.

По прогнозу Oxford Economics, к маю американская экономика потеряет 27,9 млн рабочих мест, а безработица в стране достигнет 16%. Это сведет на нет весь рост занятости, отмечавшийся непрерывно в течение 113 месяцев - с октября 2010 года вплоть до февраля 2020 года - который составил порядка 22,8 млн рабочих мест.

Для сравнения: в период рецессии 2007-2009 года и вслед за ней американский рынок труда потерял 8,7 млн рабочих мест - на это потребовалось не менее 25 месяцев.

По прогнозу Бюджетного управления Конгресса (CBO), безработица в США во втором квартале 2020 года превысит 10%. Экономисты S&P Global, KPMG и Bank of the West прогнозируют аналогичный скачок безработицы.

Рекордный уровень безработицы в США в период после 1948 года, был зафиксирован в 1982 году - 10,8%.

Средняя почасовая оплата труда в марте повысилась на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,1% относительно того же месяца прошлого года. В феврале темпы роста составляли соответственно 0,3% и 3%.

Доля участия населения страны в рабочей силе в марте сократилась до 62,7% с 63,4% месяцем ранее. Средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась до 34,2 часа с 34,4 часа.

Количество рабочих мест в промышленном секторе в прошлом месяце сократилось на 18 000.

Число рабочих мест в частном секторе США в марте упало на 713 000. Число госслужащих выросло на 12 000.

Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест в США увеличилось на 275 000, а не на 273 000, как сообщалось ранее.