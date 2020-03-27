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Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

Число запросов "работа из дома" выросло с декабря в три раза

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"
Фото: Reuters

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В условиях пандемии коронавируса поисковые запросы в Google со словами "безработица" и "рецессия" в США стали частотнее, чем во времена финансового кризиса 2008 года, пишет Barron's.

Экономический кризис

По данным Alphabet, с начала текущего месяца до 20 марта количество запросов со словом "безработица" в поисковой системе Google превысило число аналогичных запросов в июле 2010 года, когда уровень безработицы в США составлял 9,5% и 14,6 млн человек искали работу.

Минтруда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло - с 282 000 до 3,283 млн. Это максимальный показатель с начала учета данных в 1967 году.

"Рецессия" также вызывает повышенный интерес у американцев. За три недели марта запросы с этим словом стали популярнее, чем в любой месяц с осени 2008 года до весны 2009 года - пик мирового финансового кризиса.

Требования социального дистанцирования привели к трехкратному росту числа запросов "работа из дома" с декабря по март. В нынешних условиях все больше американцев ищут в интернете программы для проведения видеоконференций, поскольку многие предприятия переводят своих сотрудников на дистанционную работу. Акции Zoom Video Communications с начала года подорожали более чем вдвое, в то время как стоимость американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies выросла более чем на 26%.

Пользователи Google также стали чаще искать услуги доставки. Аналитики прогнозируют рост продаж онлайн ритейлера Amazon.com, а также сервиса доставки еды Uber Eats. Растет и популярность платформы телемедицины Teladoc Health, а стоимость компании с начала года подскочила почти втрое.

По сравнению с февралем количество поисковых запросов об отмене авиарейсов и круизов в США в марте выросло более чем в 20 раз. Многие авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов из-за падения спроса на фоне пандемии. Стоимость ряда американских авиакомпаний, включая United Airlines, снизилась более чем на 50%. Круизные операторы Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line и Carnival с начала года потеряли примерно две трети стоимости.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
Google Amazon Uber Eats США Минтруда Zoom United Airlines

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