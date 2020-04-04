Мужчина зарезал двоих прохожих на юго-востоке Франции

Полиция на месте происшествия в городе Романс-сюр-Изер Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли и шестеро были ранены при нападении мужчины с ножом в субботу во французском городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром, сообщили французские СМИ.

По данным Le Figaro, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил ранение средней тяжести.

Напавший задержан, он легко ранен.

Со ссылкой на очевидцев СМИ пишут, что мужчина напал на людей, стоявших в очереди в булочную, а затем на покупателей нескольких других торговых точек.

По данным France Bleu, речь идет о суданском беженце в возрасте около 30 лет, ранее он не попадал в поле зрения полиции. Причины нападения пока расследуются, но некоторые СМИ ссылаются на свидетеля, утверждающего, что суданец якобы кричал: "Аллах акбар!"

На месте преступления развернуты подразделения полиции и спасателей. По информации телеканала TF1, по месту проживания задержанного идет обыск.

Решается вопрос, будет ли подключаться к расследованию национальная антитеррористическая прокуратура.