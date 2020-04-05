Расследовать атаку с ножом во Франции будет антитеррористическая прокуратура

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Национальная антитеррористическая прокуратура Франции объявила в субботу, что к ней переходит расследование дела о нападении с ножом в городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром на юго-востоке Франции, в результате которого погибли два человека.

Антитеррористическая прокуратура сообщила, что приступает к расследованию по подозрению в "убийстве, связанном с террористическим замыслом" и в участии в "преступной террористической организации злоумышленников".

Первые элементы начатого в субботу расследования опровергли данные, появившиеся во французских СМИ по горячим следам, о том, что задержанный напавший - суданец 1987 года рождения, выдававший себя за беженца, якобы не попадал ранее в поле зрения полиции.

Прокуратура имеет доказательства агрессивного настроя и действий задержанного в отношении французского общества. При обыске обнаружены его записи религиозного характера, в которых он, в частности, выражает неудовольствие жизнью в "стране неверных".

Утром в субботу мужчина с ножом напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции. В результате два человека погибли и шестеро были ранены.

По данным Le Figaro, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил ранение средней тяжести.

Нападавший был задержан, он получил легкое ранение.

Со ссылкой на очевидцев СМИ писали, что убийца напал на людей, стоявших в очереди в булочную, а затем на покупателей нескольких других торговых точек. Свидетели утверждали, что напавший кричал: "Аллах акбар!"