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Число случаев COVID-19 на Украине превысило 1,2 тысячи

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на 22:00 субботы, 4 апреля, на Украине выявлено 1225 инфицированных коронавирусом COVID-19, 32 человека умерли, 25 выздоровели, сообщил в фейсбуке Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

В сообщении отмечено, что в статистику включены случаи, подтвержденные по результатам исследования в вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров, так как положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является официальным подтверждением диагноза.

Также ранее в ЦОЗ сообщали, что 86% умерших от COVID-19 на Украине - люди старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (61%), сахарный диабет (40%), новообразования (13%), заболевания почек (4%), легких (9%) и ожирение (4%), причем у 30% было сразу несколько сопутствующих заболеваний.

В ведомстве также рассказали, что среднее время от появления симптомов заболевания до смерти составило девять суток, а с момента госпитализации до смерти - четыре дня.

Кроме того, медики самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили в субботу о выявлении второго случая заражения COVID-19. Новый заболевший недавно вернулся из Москвы. Первого инфицированного накануне выписали.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), где известно о трех случаях заболевания, обязали прибывающих из России и ЛНР, соблюдать 14-дневный карантин после приезда. Люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Украина Центр общественного здоровья ЦОЗ

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