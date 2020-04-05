Байден не исключил, что кандидата от демократов выдвинут онлайн

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU -Съезд Демократической партии США, на котором должен быть назван кандидат на пост президента, возможно, придется провести в онлайн-режиме. Так считает один из кандидатов от демократов Джо Байден.

Он заявил в эфире телеканала ABC, что виртуальный съезд, возможно, придется провести на фоне эпидемии коронавируса в США.

Страна занимает первое место по числу выявленных случаев заболевания COVID-19. Так, положительные анализы на коронавирус сдали 312 тыс. американцев, сообщает университет Джонса Хопкинса. По числу смертей (8,5 тыс. человек) США на третьем месте после Италии и Испании.

В апреле стало известно, что съезд Демократической партии США, на котором должен быть назван кандидат на пост президента, перенесен с июля на август из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Проведение президентских выборов-2020 в США намечено на 3 ноября.