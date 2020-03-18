Трамп гарантировал себе выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по итогам праймериз во Флориде и Иллинойсе обеспечил себе поддержку достаточного числа делегатов, чтобы гарантированно добиться выдвижения кандидатом в президенты на выборах в ноябре 2020 года, сообщает агентство Associated Press.

Агентство подсчитало, что благодаря победе на праймериз в этих двух штатах Трамп набирает больше, чем 1276 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатуры на партийном съезде в июле.

Соперником Трампа от Демократической партии на выборах с большой долей вероятности станет бывший вице-президент США Джо Байден. Также такую возможность пока сохраняет сенатор Берни Сандерс, продолжающий борьбу с Байденом.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.