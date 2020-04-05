Вывоз граждан США из России намечен на 9 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Чартерные рейсы для вывоза американских граждан из России ожидаются в четверг, 9 апреля, сообщает посольство США в Москве.

"Гражданам США в России: государственный департамент организовал чартерные рейсы для американских граждан и, при наличии мест, постоянных резидентов США. Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы рано утром 9 апреля", - сообщила официальный представитель посольства Ребенка Росс в "Твиттере".

Она отметила, что время вылета ещё может быть изменено.