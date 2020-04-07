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Числа заявок от россиян недостаточно для одного рейса на вылет из США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Числа заявок на вылет россиян из США в связи коронавирусной инфекцией пока недостаточно для направления даже одного самолета, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги". Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета", - сказал он журналистам.

Он отметил, что в Москве "важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой".

"Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести", - подчеркнул российский посол.

Он добавил, что "действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы".

Как сообщается на сайте посольства, в связи с временной приостановкой международных авиарейсов с 4 апреля "будет организовано формирование графика вывоза россиян на территорию РФ в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки".

"Гражданам, предоставившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей", - отмечается в сообщении.

В российском посольстве сообщают, что гражданам РФ, желающим вернуться домой, необходимо заполнить электронную форму "Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом" на портале Госуслуг.

Ранее пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил "Интерфаксу", что как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк - Москва, который был отменен.

Антонов также сообщал, что более 2 тыс. россиян хотят вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса.

"По нашим данным, на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам", - сказал он ранее журналистам.

"Аэрофлот" ожидает получение разрешений на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля. Дополнительная информация будет размещена на сайте авиакомпании.

Россия США

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