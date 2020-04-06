Еще два города закрываются на карантин в Казахстане

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В двух городах Казахстана - Актобе и Таразе - вводится карантин по коронавирусу.

Так, административный центр Актюбинской области Казахстана - Актобе, будет закрыт на карантин с 21:00 понедельника, сообщил республиканский оперативный штаб, а режим карантина в адмцентре Жамбылской области Казахстана будет введен в ночь на вторник, сообщила пресс-служба областного акимата.

Во время карантина запрещается въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан из (на) территорию города за исключением: медицинских работников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, аварийно-спасательных служб, органов правопорядка; автотранспортных средств, перевозящих продовольственные товары, медицинские изделия и препараты, товары первой необходимости; лиц и автотранспортных средств, имеющих разрешение, выданное оперативным штабом Тараза; лиц, въезжающих/выезжающих для возвращения к месту жительства и лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям.

Общественный транспорт в городе будет работать с 7-00 до 20-00.

Запрещается свободное передвижение людей и личного транспорта по территории города за исключением случаев передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий; обращения за медицинской помощью; посещения государственных учреждений в целях получения государственной и социальной помощи; в случаях непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека.

При этом запрещается нахождение и передвижение лиц группами более 3-х человек, за исключением членов семьи, а также несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Передвижение людей, в том числе управление транспортными средствами, осуществлять только при использовании средств индивидуальной защиты.

Приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, рынков, всех объектов торговли непродовольственными товарами, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных аптек, пунктов торговли товарами первой необходимости, торговли автозапчастями для сельскохозяйственной техники, кормов для сельхозживотных.

Приостанавливается деятельность точек оказания всех видов услуг, в т.ч. химчисток, прачечных, фотоателье, фотосалонов, оптик, агентств по недвижимости, автомоек, саун, бань, фитнес-клубов, массажных кабинетов, деятельность нетрадиционной медицины, тренажерных залов, спортивных комплексов, бассейнов, салонов красоты, спа-центров, ногтевых студий, барбершопов, компьютерных клубов, детских игровых площадок в помещениях, контактных зоопарков, ледовых катков, выставок и прочих подобных объектов сферы услуг, а также станций технического обслуживания, за исключением отдельно стоящих боксов (не более двух) для шиномонтажа, отделений банков и ломбардов, отделений АО "Казпочта", гостиниц.

Ресторанам, кафе, барам, столовым и другим объектам общественного питания разрешено работать по принципу "доставки до клиентов" с 10-00 до 22-00.

Приостанавливается деятельность детских дошкольных учреждений и образовательных, подготовительных и развивающих центров вне зависимости от формы собственности.

Запрещается доступ к местам массового скопления населения, в том числе к паркам, скверам, набережным, площадям, детским игровым площадкам и иным местам отдыха горожан.

По последним данным, в Казахстане подтверждены 584 случая заражений коронавирусом, в том числе в Жамбылской области - 28, в Актюбинской - 11.