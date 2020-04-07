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Число инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 670

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане зарегистрированы еще 8 новых случаев заболеваний коронавирусом, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.

"Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:35 7 апреля 2020 года в Казахстане. Зарегистрировано еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г.Нур-Султан - 1, в Кызылординской области - 4, в Атырауской области - 3", - говорится в сообщении.

Таким образом, в стране подтверждены 670 случаев заражений коронавирусом, вылечились 46 человек, шестеро скончались.

Казахстан коронавирус COVID-19

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