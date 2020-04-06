В семи префектурах Японии будет введен режим ЧП на месяц

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Фото: Reuters

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио.

Как сообщило агентство "Дзидзи", режим ЧП вводится 7 апреля и сроком на месяц.

Помимо Токио режим будет действовать в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

Будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.

Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.

"Дзидзи" подчеркивает, что подобное объявление режима ЧП в Японии является беспрецедентным. Агентство уточняет, что спецрежим мог быть объявлен только после того, как правительство обсудило его с консультативной группой, состоящей из экспертов в области медицины и общественного здравоохранения.

Ранее неназванный представитель властей заявил изданию "Манйти", что решение правительства является необходимым в связи с быстрым общенациональным ростом числа случаев заболевания COVID-19.

По данным на 5 апреля, число заболевших COVID-19 в Японии составляло 4 563 человека. Среди них около 700 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, 104 человека скончались.