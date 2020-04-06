Канцлер Австрии пообещал начать снимать ограничения с 14 апреля

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Австрии с 14 апреля могут начать постепенно смягчать ограничения, введенные по коронавирусу, в частности, разрешат открыться магазинам площадью до 400 квадратных метров. Об этом эфире ORF сообщил канцлер Себастьян Курц.

С 1 мая он анонсировал открытие остальных магазинов, с середины мая - гостиниц и ресторанов. Отмену ограничений он пообещал только в том случае, если не будут нарушаться не отмененные запреты.

Канцлер отметил, что Австрия раньше других ввела ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.

По последним данным, в Австрии число случаев заражения коронавирусом составило 12 109, 220 заболевших умерли.