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В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончался 731 человек, это наибольший суточный прирост смертей с начала пандемии COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

Число умерших в штате Нью-Йорк растет с 4 апреля. В городе Нью-Йорк от коронавируса скончалось уже 3 202 человека, сообщает агентство Associated Press. Оно отмечает, что, таким образом, теперь число жертв COVID-19 превысило количество погибших в Нью-Йорке в результате терактов 11 сентября 2001 года.

Тогда в результате атаки на здания Всемирного торгового центра погибли 2 753 человека, всего жертвами терактов 11 сентября стали 2 977 человек.

В общей сложности в США умерли 11 830 человек, заболевших коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса. Положительный анализ на COVID-19 сдали 378 289 американцев.

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Нью-Йорк Эндрю Куомо США коронавирус

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