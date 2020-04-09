Более 1,5 млн человек в мире заразились COVID-19

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн, сообщает сайт worldometers, отслеживающий подобную статистику.

Согласно его информации, число заразившихся составляет 1 504 665 человек. Речь идёт исключительно о подтверждённых медиками случаях. Реально их количество может быть ощутимо больше.

Почти 88 тыс. заразившихся коронавирусом людей скончались, а почти 320 тыс. уже поправились.