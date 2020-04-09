Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 426 096+81 048

Более 1,5 млн человек в мире заразились COVID-19

Более 1,5 млн человек в мире заразились COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн, сообщает сайт worldometers, отслеживающий подобную статистику.

Согласно его информации, число заразившихся составляет 1 504 665 человек. Речь идёт исключительно о подтверждённых медиками случаях. Реально их количество может быть ощутимо больше.

Почти 88 тыс. заразившихся коронавирусом людей скончались, а почти 320 тыс. уже поправились.

коронавирус

Новости

Полиция Киева получила сообщение о минировании корпуса больницы, где лечат больных с коронавирусом

Россия обвинила ОЗХО в нарушении базового принципа работы в докладе по Сирии

Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Шойгу призвал предусмотреть уголовное наказание за снос советских памятников за рубежом

Российских строителей БелАЭС с коронавирусом госпитализировали в Белоруссии

Российских строителей БелАЭС с коронавирусом госпитализировали в Белоруссии

WSJ узнала о планах Штатов заблокировать выделение Ирану $5 млрд от МВФ

Основатель Twitter пожертвует на борьбу с коронавирусом больше четверти состояния

Россия отправила в КНДР 30 орловских рысаков

Россия отправила в КНДР 30 орловских рысаков

Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Самолет "Аэрофлота" с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');