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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:11Заразились
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Cпецслужбы США начали отслеживать вспышку COVID-19 в Китае еще в ноябре

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре, сообщает CNN со ссылкой на бывшего военного чиновника США.

Согласно информации собеседников телеканала, разведданные, собранные в ноябре и в последующие недели, заранее предупреждали о потенциальной возможности пандемии.

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Отмечается, что конкретная дата, когда руководству США сообщили о бушующем в Китае вирусе и его опасности, неизвестна. Однако, по словам источника телеканала, разведданные стали известны президенту уже 3 января во время ежедневного брифинга, включавшего в том числе и информацию американского разведывательного сообщество о заражении в Китае и потенциале его распространения.

Между тем президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в среду заявил, что узнал о серьезности коронавируса только "незадолго до" введения США ограничений на поездки в Китай, которые вступили в силу 2 февраля.

Управление директора Национальной разведки, которому поручено готовить ежедневный брифинг президента, и Совет национальной безопасности отказались комментировать сроки первоначальных предупреждений о вспышке болезни в Китае.

Сотрудники ЦРУ сообщили CNN, что не знают о конкретном докладе от ноября, предупреждающем о надвигающемся кризисе в Китае, и отказались сообщить, когда их собственные оценки были введены в так называемый цикл разведки, процесс, который координирует поток информации между соответствующими ведомствами.

Ранее в среду телеканал ABC News сообщил, что Национальный центр медицинской разведки, филиал разведывательного управления Минобороны, собрал в ноябре информацию, предупреждающую о том, что в китайском городе Ухань распространяется новый вирус.

Представители Минобороны США существование такого доклада отрицают.

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Пекин официально уведомил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря. 9 января стало известно, что ее причиной стал новый штамм коронавируса.

Статистика

По данным университета Джона Хопкинса, на данный момент число инфицированных с начала пандемии достигло 1 млн 513 тыс. 358, жертв - 88 тыс. 415 человек. Гонконгское издание South China Morning Post сообщает об 1 млн. 507 тыс. 666 больных и 87 тыс. 933 умерших.

По числу случаев заболевания в мире лидируют США, где зафиксировано более 430 тыс. заразившихся и 14 тыс. 739 случаев летального исхода.

По числу жертв коронавируса в мире на первом месте остаётся Италия, где скончались 17 тыс. 669 человек, а инфицированы - 139 тыс. 442.

Коронавирус охватил США

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Хроника 09 января – 09 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
США Китай коронавирус

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