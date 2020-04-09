Военные врачи РФ в итальянском госпитале приняли первых больных COVID-19

Военные специалисты двух стран полностью дезинфицировали пансионаты для пожилых в 40 населенных пунктах Ломбардии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первых четырёх пациентов с коронавирусной инфекцией приняли российские военные врачи в полевом госпитале города Бергамо (Италия), сообщает министерство обороны РФ.

"В настоящее время в госпитале десять больных с коронавирусной инфекцией и больные продолжают поступать. Первых четырёх больных приняли российские специалисты и продолжают их лечение", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В составе российско-итальянских бригад врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, медицинские сестры, информирует ведомство.

"Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают российским врачам в общении с пациентами и итальянскими коллегами. В госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени", - говорится в сообщении.

Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестёр. Дежурство бригад организовано круглосуточно в три смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки, сказано в пресс-релизе.

Сообщается также, что российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырёх населенных пунктах Ломбардии, в городах Сериате, Ково, Фонтанелла, Мартиненго.

"Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 40 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 44 зданий и сооружений, более 260 тыс. квадратных метров внутренних помещений. Дорог с твёрдым покрытием - более 22 тыс. квадратных метров", - сказано в сообщении.

В марте в Италию, где сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом, самолёты министерства обороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ. Российский отряд работает в области Ломбардия.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.