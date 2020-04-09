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Наместник Ионинского монастыря в Киеве заболел коронавирусом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Епископ Украинской православной церкви Иона (Черепанов), наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Ботаническом саду Киева, заразился коронавирусом.

"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Епископ отметил, что в данный момент находится в полной изоляции, его самочувствие в норме.

"Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин (монастырь находится на территории ботанического сада - ИФ) (...) Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме - по телефону, смс и пр.", - подчеркнул он.

По состоянию на 9:00 9 апреля на Украине подтверждены 1892 случая COVID-19, из них 57 имели летальный исход, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Украина Киев УПЦ МП Ионинский монастырь

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