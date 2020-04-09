Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

РФ доставила в Боснию и Герцеговину первую партию помощи для борьбы с COVID-19

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия российской помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19 доставлена в четверг в город Баня-Лука в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), сообщает местная телерадиокомпания РТРС.

По ее данным, в Республику Сербскую доставлено "медицинское оборудование и другая помощь России". Подробностей телерадиокомпания не сообщает.

Российский самолет на аэродроме Баня-Лука встречали член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик, президент республики Желька Цвиянович, премьер-министр Радован Вишкович и посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов.

По словам Цвиянович, "помощь была направлена по запросу Республики Сербской и поступила очень быстро".

"Это подтверждает наши добрые отношения и взаимопонимание", - отметила президент, поблагодарив Россию.

Додик ранее обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь медицинским оборудованием и материалами для сдерживания распространения коронавируса в Республике Сербской. Он также говорил об эпидемиологической ситуации в республике и с главой МИД России Сергеем Лавровым, напоминает РТРС.

В Минобороны РФ ранее в четверг сообщили, что отряд из 24 российских военнослужащих будет переброшен самолетами в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с коронавирусом.

По данным Минобороны РФ, 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники в четверг будут доставлены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

"Всего для доставки российских военных специалистов в Боснию и Герцеговину планируется совершить три самолето-рейса. Помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", российские военные медики и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом в Италии, Сербии и Армении.

РФ Босния и Герцеговина коронавирус

Новости

Экипаж корабля "Союз МС-16" перешел на борт МКС

Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла

Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла

Россия направит помощь в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом

"Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Саудовская Аравия в апреле нарастила экспорт нефти до 10,3 млн б/с

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка
Пандемия коронавируса

В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Airbus сократит производство самолетов на треть из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');