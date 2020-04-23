Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Российские военные закончили бороться с коронавирусом в Боснии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные завершили выполнение задач по оказанию помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Минобороны России.

Российскими военнослужащими в Боснии и Герцеговине проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 городах (Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине). Было обработано около 50 зданий и сооружений, общей площадью более 200 тыс. квадратных метров, около 20 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

В министерстве напомнили, что 9 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Помощь оказывалась в соответствии с обращением руководства республики.

Минобороны РФ коронавирус Босния и Герцеговина

Новости по теме

Новости

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить компьютер со своим процессором в 2021 году

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить компьютер со своим процессором в 2021 году
Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось

Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось

Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен

Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен
Экономический кризис

Владелец S7 спрогнозировал возобновление международных перелетов в апреле 2021 года

Что случилось этой ночью: четверг, 23 апреля

Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тысячи человек

Число жертв коронавируса в Италии превысило 25 тысяч

Число жертв коронавируса в Италии превысило 25 тысяч

Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Италия второй день подряд бьет рекорды по числу выздоровевших от коронавируса

Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РФ, касающуюся ослабления санкций

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');