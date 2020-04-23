Российские военные закончили бороться с коронавирусом в Боснии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные завершили выполнение задач по оказанию помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Минобороны России.

Российскими военнослужащими в Боснии и Герцеговине проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 городах (Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине). Было обработано около 50 зданий и сооружений, общей площадью более 200 тыс. квадратных метров, около 20 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

В министерстве напомнили, что 9 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Помощь оказывалась в соответствии с обращением руководства республики.