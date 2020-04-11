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В Армении ограничат участие граждан в мероприятиях памяти жертв геноцида

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В мероприятиях памяти жертв геноцида армян 24 апреля и праздничных мероприятиях 1, 8 и 9 мая примут участие лишь официальные лица, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В прямом эфире в фейсбуке он пояснил, эти ограничения необходимы, чтобы не получить неконтролируемую вспышку вируса.

По его словам, после продления режима ЧП на 30 дней работа общественного транспорта продолжит оставаться под запретом. Будут разрешены сельхозработы, рыболовство, работы компаний по водоснабжению, электроснабжению, горнодобывающей отрасли, финансовых и страховых компаний, учреждений здравоохранения и соцобеспечения, деятельность иностранных организаций.

"Намерены полностью разрешить строительные работы, после 20 апреля думаем разрешить работу текстильной сферы и магазинов хозтоваров", - отметил Пашинян.

Он заявил, что передвижение граждан будет ограничено.

Армения

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