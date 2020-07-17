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Анкара попросила Ереван открыть архивные документы о геноциде армян

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Стамбул ждет от Армении доступа к архивным документам, проливающим свет на трагичные для армян события 1915 года, пишет в пятницу агентство "Анадолу".

Акар обвинил Армению в манипуляции общественным мнением, чтобы заручиться поддержкой крупных держав, в частности, США и Великобритании. Он напомнил, что Анкара всегда высказывала готовность открыть свои архивы для других стран.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 миллиона этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине – в Западной Армении".

Турция Армения геноцид армян

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