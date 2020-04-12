В Италии зафиксирована самая низкая с 19 марта смертность от COVID-19

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Италии за сутки умер 431 пациент, заразившийся коронавирусом, сообщают в управлении гражданской обороны страны.

Это самый низкий показатель в Италии с 19 марта.

Кроме того, продолжает снижаться нагрузка на отделения интенсивной терапии больниц: сейчас в них проходят лечение 3 343 человека - на 38 меньше, чем накануне.

В общей сложности, в стране обнаружили 156 тыс. 363 случая заражения коронавирусом, почти 19,9 тыс. пациентов скончались.