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Число жертв коронавируса в США превысило 22 тыс.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В США, по состоянию на 04:00 по московскому времени понедельника, от вызываемого коронавирусом заболевания скончались 22023 человека, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Университет осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, основываясь на официальных данных властей соответствующих стран.

Всего в США выявлено 555313 инфицированных COVID-19, тест на коронавирус прошли более 2,8 млн человек, отмечается в сообщении.

В мире, по данным университета, насчитывается 1 846 963 инфицированных, число сметных случаев выросло до 114101.

США

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