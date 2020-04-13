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Второй случай смерти от COVID-19 подтвердили в Киево-Печерской Лавре

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции скончался еще один монах, сообщает пресс-служба Украинской православной церкви в фейсбуке.

"Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого ещё не сообщались", - указывается в сообщении.

Это второй летальный случай в Лавре. Ранее, 12 апреля, умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко).

Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Украина Киев УПЦ МП Киево-Печерская Лавра

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