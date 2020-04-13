Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Киево-Печерская Лавра закроется на карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Во время пресс-конференции он сообщил, что такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям украинской столицы. Он обратился к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать соблюдение этого решения.

По словам Кличко, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки.

Киевский мэр сказал, что город направит в Киево-Печерскую Лавру бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты для оценивания реальной картины заболевания коронавирусом непосредственно на месте.

В Киеве по состоянию на утро 13 апреля подтверждены 495 случаев COVID-19. В целом по Украине зафиксировано 3 тыс. 102 случая заболевания, из них 325 за минувшие сутки.