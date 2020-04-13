Режим самоизоляции во Франции продлили до 11 мая

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая.

Он отметил в ходе телеобращения, что такие меры позволяют "действовать эффективно".

"Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил", - добавил президент Франции.

После 11 мая, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

Во Франции, по данным на понедельник, общее количество жертв коронавируса составляет 14 967 человек, сообщил на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки 335 пациентов умерли в больницах, еще 239 - в домах престарелых. В реанимационных отделениях в понедельник находится 6821 пациент.

С начала эпидемии зарегистрировано 98 076 выявленных случаев заражения COVID-19, в том числе 2673 за последние сутки.