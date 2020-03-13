Коронавирус выявлен у супруги премьер-министра Канады

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо оказался положительным, сообщает телеканал CNN со ссылкой на кабинет премьера.

Отмечается, что Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо, у нее лишь легкие симптомы. У премьер-министра в свою очередь симптомов нет, однако он и его жена будут находиться на карантине 14 дней.

На настоящий момент Трюдо не сдавал анализы на коронавирус, он продолжит выполнять свои обязанности в обычном режиме.