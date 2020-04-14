Эстонские териологи вступились за летучих мышей на фоне пандемии COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Эстонское общество териологии (изучения млекопитающих) выступило с заявлением, что распространяющиеся в медиа утверждения о вине летучих мышей в эпидемии коронавируса ошибочны. Они подчеркивают, что нет никаких причин бояться летучих мышей или причинять им вред.

Общество териологии в своем заявлении обращает внимание на то, что отследить происхождение зоонозных инфекций (инфекционных заболеваний, передающихся человеку от животных) не всегда просто, пишет сайт rus.postimees.

Ошибочное и поверхностное освещение темы в медиа привело к тому, что люди стали расценивать летучих мышей как возможный источник заражения коронавирусом. В результате по всему миру их начали убивать.

В 2016 году в Тартуском университете Малле Пярна провела исследование в рамках бакалаврской работы о переносимых рукокрылыми патогенах. Различные коронавирусы (в том числе SARS и MERS) действительно вызывали тяжелые вспышки заболеваемости по всему миру, но в Европе у рукокрылых не было найдено опасных для людей штаммов.

Скоро в Эстонии наступит период, когда летучие мыши начнут покидать свои жилища после зимы и этих маленьких млекопитающих, которые часто живут рядом с людьми, можно будет заметить на ночной охоте. Министерство окружающей среды напоминает, что обитающие в Эстонии, летучие мыши не опасны для людей.

Наоборот, летучие мыши очень уязвимы, в частности, из-за применяемых пестицидов. Териологи советуют не прикасаться к летучим мышам, чтобы не навредить им.

В Эстонии 12 видов летучих мышей из 14 находятся под охраной. Для некоторых видов страна является северной границей ареала. Летучая мышь объявлена в Эстонии животным года.