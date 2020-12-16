Ученые нашли на распространяющейся в РФ летучей мыши переносчика сыпного тифа

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские ученые в ходе исследования нескольких особей летучей мыши нетопырь Куля (Pipistrellus kuhlii) впервые обнаружили на них блоху Ischnopsyllus variabilis. Об этом сообщает пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ).

Ученые Биологического института (БИ) ТГУ, Института X-Bio Тюменского госуниверситета, Пензенского госуниверситета, Жигулевского государственного природного биосферного заповедника и Противочумного института Роспотребнадзора (Ростов-на-Дону) исследовали 52 особи из восьми точек России, после чего отпустили их в природу. Полученные научные данные опубликованы в журнале Russian journal of biological invasions и на сайте ВОЗ в разделе по коронавирусу.

"Нетопырь Куля выступает хозяином 36 видов паразитических клещей и насекомых. Блоха Ischnopsyllus variabilis, которая может переносить риккетсиозы (к ним относится сыпной тиф), впервые выявлена нами для данного хозяина. В сочетании с фактом выявления от нетопыря нескольких патогенов, включая два коронавируса, очевидны его медицинское значение и необходимость изучения его паразитофауны", - сообщила "Интерфаксу" сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Мария Орлова.

По ее словам, в том числе благодаря потеплению климата, на протяжении последних десятилетий отмечается прогрессирующее распространение нетопыря Куля в северном и восточном направлениях, площадь ареала увеличилась почти в пять раз.

Отмечается, что нетопырь Куля, предположительно, вовлечен в перенос целого ряда опасных бактерий и вирусов, которые могут передаваться не только от животного животному, но и от разных представителей фауны человеку. "При этом, он активно заселяет населенные пункты, уже давно стал привычным обитателем южных городов, а в последние годы его отлавливали даже в Москве", - подчеркнула Орлова.

По мнению ученых, активное распространение летучей мыши и, соответственно, паразитов несет угрозу в виде новых генетических вариантов вирусов и бактерий, поэтому начатые исследования эктопаразитов и инфекций, ассоциированных с другими летучими мышами России и ближнего зарубежья, будут продолжены.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2020 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.