Китайское подразделение McDonald's извинилось за расизм

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китайское подразделение McDonald's принесло извинения за расистское объявление на входе в один из ресторанов города Гуаньчжоу, сообщает BBC.

Объявление гласило, что темнокожим нельзя посещать ресторан.

После появления видео в соцсетях McDonald's принял решение приостановить работу ресторана.

В Гуаньчжоу уже более недели, отмечает издание, наблюдается напряженность между африканцами и местными жителями на фоне ситуации с коронавирусом. Несколько сотен африканцев-резидентов были выселены из мест проживания из-за появления слухов о вспышке коронавируса в африканском сообществе