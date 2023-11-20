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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

McDonald's выкупит 28% своего китайского бизнеса у инвесткомпании Carlyle

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, выкупит 28% McDonald's China - оператора ее ресторанов в материковом Китае, Гонконге и Макао - у инвесткомпании Carlyle, говорится в пресс-релизе McDonald's.

Таким образом, доля McDonald's в китайском бизнесе вырастет до 48%. Контролирующим акционером с долей в 52% останется консорциум китайской инвестиционной госкорпорации Citic.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года. Ее финансовые условия не разглашаются.

В 2017 году Citic и Carlyle приобрели 80% McDonald's China у американской фастфуд-сети более чем за $2 млрд, напоминает MarketWatch.

Китай - второй по величине рынок для McDonald's. С 2017 года число ее ресторанов в этой стране удвоилось и сейчас превышает 5,5 тыс.

Акции McDonald's почти не меняются в стоимости на предварительных торгах в понедельник.

Китай McDonald's
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