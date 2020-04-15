Генсек ООН высказался за поддержку Всемирной организации здравоохранения

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, необходимые для деятельности Всемирной организации здравоохранения, комментируя решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ на время анализа ее работы по коронавирусу.

"Я убежден, что необходимо поддерживать ВОЗ, потому что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий, направленных на одержание победы в войне с COVID-19. Сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы, необходимые для деятельности ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, борющейся с вирусом", - говорится в распространенном заявлении Гутерриша.

По его словам, ВОЗ, в которой работают тысячи сотрудников, находится на передовой усилий по поддержке государств-членов и проживающих в них сообществ, особенно наиболее уязвимых из них, предоставляя инструкции, осуществляя программу обучения, поставляя оборудование и конкретные услуги, позволяющие сохранить жизнь в борьбе с вирусом.

"Настало время для единения и совместной работы международного сообщества", - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.

Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.