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Акции Amazon подорожали до исторического рекорда

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Котировки акций интернет-ритейлера Amazon завершили торги во вторник на максимальной исторической отметке. Они выросли на на 5,3% - до $2283,32. Предыдущий рекорд в $2170,22 был установлен 19 февраля. Исходя из текущих котировок, капитализация компании в целом составляет почти $1,14 трлн.

Экономический кризис

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, а также предоставляет "облачные" услуги. Бумаги компании выглядят "безопасной гаванью" для инвесторов в нынешней ситуации, отмечает MarketWatch.

Amazon выигрывает у других благодаря своим основным бизнесам: розничная онлайн-торговля резко выросла из-за закрытия обычных магазинов, а облачные вычисления помогают другим компаниям справляться с растущим спросом на онлайн-покупки, отмечают эксперты.

С начала текущего года бумаги Amazon подорожали на 23,6%, при том, что значение фондового индекса Standard & Poor's 500 опустилось на 14,5% за этот период на опасениях рецессии в экономике из-за ограничительных мер, предпринятых на фоне распространения COVID-19.

Аналитики улучшают прогнозы выручки Amazon, хотя общий тренд для большинства компаний - снижение. В среднем они ожидают, что компания в первом квартале получит выручку в районе $72,5 млрд, а по итогам всего 2020 года - $334,14 млрд. При этом в конце января эти прогнозы составляли соответственно $72,2 млрд и $334,05 млрд.

Средняя прогнозная цена для акций Amazon составляет $2463,55, что на 6,2% выше текущих котировок.

Amazon США коронавирус Standard & Poor's 500

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