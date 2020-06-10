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Акции Microsoft, Amazon и eBay достигли новых рекордов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Акции Microsoft Corp, Amazon.com Inc и eBay Inc во вторник достигли новых рекордных максимумов закрытия на фоне повышения спроса инвесторов на бумаги сектора электронной коммерции.

Подъему котировок способствовали позитивные комментарии аналитиков. В частности, аналитик Wells Fargo Брайан Фитцджеральд повысил рейтинг акций eBay с "ниже среднерыночного уровня" (underweight) до "на уровне среднерыночного" (equal weight), а также установил новую целевую стоимость - $50 вместо $32.

Он подтвердил рейтинг акций Amazon на уровне "выше среднерыночного" (overweight) и повысил их целевую цену с $2725 до $3000. Такую же целевую цену Amazon выставил аналитик BofA Securities Джастин Поуст, отметив, что результаты компании во втором квартале могут превзойти ожидания рынка.

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Тем временем эксперты Morgan Stanley в аналитической записке во вторник сообщили, что акции Microsoft входят в число их фаворитов.

Фитцджеральд из Wells Fargo отмечает, что пока еще слишком рано судить о том, насколько устойчивым будет рост рынка электронной торговли, однако он ожидает сохранения высокого спроса "по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе", несмотря на начавшееся в США открытие традиционных розничных магазинов.

По итогам торгов во вторник акции eBay подорожали на 2,1%, до $49,75. Цена бумаг Amazon выросла на 3%, до $2600,86. Бумаги Microsoft прибавили в цене 0,8%, закрывшись на отметке $189,80, при этом в ходе сессии их цена поднималась до $190,70.

С начала текущего года котировки акций eBay и Amazon выросли примерно на 40%, тогда как акции Microsoft прибавили около 20%.

Microsoft Amazon eBay

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